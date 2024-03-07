SHAMAN заявил, что женщины являются прочной опорой всех мужчин в России

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в ходе выступления на Всемирном фестивале молодежи назвал женщин прочной опорой всех мужчин в России. Его слова приводит Газета.Ru.

«Близится Международный женский день, и сегодня на Всемирном фестивале молодежи мы показали представителям свыше 180 государств планеты наших самых родных, самых близких и дорогих — женщин. Именно они стали прочной опорой для всех мужчин страны», — признался музыкант.

Артист подчеркнул, что искренняя поддержка женщин вселяет веру, надежду и любовь в непростое время.

Кроме того, Дронов обратил внимание на особый вклад женщин-добровольцев на СВО. Певец подчеркнул, что благодарность к ним «навсегда останется в народной памяти».

Ранее продюсер Максим Фадеев анонсировал новую песню певца SHAMAN.

Также сообщалось, что SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски.