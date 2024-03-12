Стилист объяснил, что SHAMAN выступил в парике из-за испорченных дредами волос. Об этом сообщает Kp.ru.

На праздничном концерте в честь 8 марта Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, предстал перед публикой в необычном облике — на голове артиста появился парик с длинными белыми волосами.

По мнению стилиста Николая Бритвина, певец вынужден носить парик из-за плохо сохранившихся волос после того, как SHAMAN начал заплетать дреды.

«Да, такая прическа придавала певцу больше брутальности, чем каре. Но по качеству и пуху на голове становится понятно, что волосы испорчены из-за агрессивной процедуры осветления», — объяснил он.

Стилист добавил, что не удивится, если в будущем певец вернется к короткой прическе.

«Могу предположить, что он „снял“ дреды и как результат — получил убитые волосы, которые пришлось остричь. Скорее всего, со своими волосами Ярослав уже попрощался», — заявил эксперт.

Ранее мы писали о том, что россиянка хотела посетить концерт SHAMAN, но стала жертвой мошенников.