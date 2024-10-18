Бывший бэк-вокалист Little Big оказался в реанимации

Бывшего бэк-вокалиста Little Big Антона Лиссова доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, исполнитель жаловался на боль в груди и затрудненное дыхание. В настоящий момент врачи проводят обследование 45-летнего музыканта. Уточняется, что Лиссов желает поскорее вернуться домой, поскольку у него запланирован концерт.

Антон Лиссов ушел из Little Big, когда группа отправилась в тур в США в 2022 году. Музыкант вернулся в Санкт-Петербург и продолжил заниматься музыкой в своем коллективе Jane Air.

Ранее мы писали, что 89-летнего актера из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова выписали из больницы.

Также сообщалось, что актера Александра Збруева выписывают из больницы для участия в спектаклях.