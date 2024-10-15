89-летнего актера Василия Ливанова выписали из больницы

Госпитализированного в начале октября Василия Ливанова выписали из больницы. 89-летний актер сейчас находится дома с женой.

Подробности состояния звезды фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Ливанов находится на амбулаторном лечении дома — артиста поддерживает его супруга.

1 октября сообщалось о госпитализации актера. Уточнялось, что Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт. По данным источников, до этого артиста оперировали в августе — тогда ему удалили тромб и расширили артерии.

В 2024 году здоровье Ливанова значительно ухудшилось. Ему трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.

Поэт-песенник и писатель Юрий Энтин рассказал, что Ливанову сделали «немыслимо удачную» операцию, благодаря которой состояние здоровья артиста значительно улучшилось.