Актера Александра Збруева выписывают из больницы для участия в спектаклях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Госпитализированного 4 октября актера Александра Збруева планируют в ближайшее время выписать из больницы. По графику у актера запланированы выступления в театре «Ленком». Одно из них состоится уже 22 октября и руководство театра подтвердило участие в нем Збруева.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что артист чувствует себя хорошо, смеется и улыбается.

Ранее сообщалось, что у Александра Збруева врачи диагностировали поражение головного мозга из-за нарушения кровообращения. Напомним, актера госпитализировали после жалоб на удушье.

Ранее мы писали о том, что в состоянии госпитализированного с инсультом Василия Ливанова произошли изменения.