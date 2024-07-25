Бывшего мужа Пелагеи разыскивают приставы из-за долга по ипотеке

Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долга в 64 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсмена разыскивают приставы из-за долга по ипотеке. Будучи в браке с Пелагеей, Иван купил особняк в Барвихе с турецкой парной, дизайнерской мебелью и отделкой из мрамора. После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку. Как утверждает Telegram-канал SHOT, у спортсмена арестовали автомобиль за 7 млн. Также ему закрыли выезд из страны.

На данный момент Телегин не комментировал сообщение СМИ о долгах и аресте имущества.

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