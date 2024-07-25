Лариса Долина могла заложить дом в Подмосковье ради займа для оплаты юбилейного тура

68-летняя певица Лариса Долина могла заложить загородный дом в Подмосковье для получения займа в размере 50 млн рублей. Деньги нужны для оплаты юбилейного гастрольного тура.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о доме в Протасово площадью 363 квадратных метра. Источник обратил внимание на объявление, из которого следует, что стоимость дачи 69 млн рублей. Судя по нему, Долина занимает 50 млн под залог дома и отдает инвестору 30% годовых в течение года. Сложная схема связана с тем, что у Долиной якобы плохая кредитная история, пишет источник.

Представители артистки заявляют, что певицы не закладывала дом, это сделали мошенники, у которых оказались на руках документы на строение, а также архивные фото особняка. Директор Долиной отмечает, что деньги на тур есть. Историей с займом сейчас занимается юрист, будет направлено заявление в полицию, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что Долина октазалась взять цветы у поклонницы на концерте, который проходил в Челябинске. Увидев, что ей протягивают лилии, артистка заявила, что ей нельзя брать эти цветы из-за аллергии, и извинилась.