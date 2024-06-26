37-летняя Пелагея впервые вышла в свет с дочерью после скандала с экс-мужем

Певица Пелагея впервые вышла в свет после скандала с бывшим мужем. Появилась она на публике не одна, а вместе с семилетней дочерью Таисией.

37-летняя артистка стала звездным гостем премьеры семейного приключенческого фильма «Мой любимый чемпион». Мероприятие прошло 25 июня в Синема Парк Мосфильм. Для красной дорожки Пелагея выбрала черный кружевной комплект, состоящий из топа и юбки, а ее дочь надела белый летний костюм.

Фильм представили актрисы фильма Людмила Артемьева, Наталья Тетенова и Василиса Коростышевская, режиссер Александр Данилов, сценарист Анна Каракова. Сюжет картины рассказывает историю 13-летней девочки и ее друга-коня Джонатана.

Отметим, что до этого мероприятия Пелагея предпочитала не давать комментарии прессе и не появляться на светских тусовках. Дело в том, что у нее разгорелся скандал с бывшим мужем, который долгое время обсуждали поклонники и СМИ. Иван Телегин запретил певице вывозить дочь из страны, когда они уже находились в аэропорту и ждали посадки в самолет. Путешествие было подарком Таисии, и девочка так расстроилась из-за решения отца, что расплакалась. А ее мама сняла это на видео.

Ранее Пелагея устроила скандал из-за того, что ее представили под фамилией бывшего мужа.