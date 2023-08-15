Бывшая жена Урганта заговорила про настоящего отца ее ребенка, и это не актер

Недавно состоялась премьера фильма «Как звезды», на которой собрались главные герои отечественного шоу-бизнеса, в том числе бывшая жена Андрея Урганта Елена. Она рассказала корреспондентам mk.ru, что родила сына вовсе не от экс-супруга.

Девушка познакомилась с актером еще в возрасте 15 лет, однако романтические отношения у пары начались, когда ей перевалило за 21. Несмотря на то, что они решили не расписываться, публика всегда считала Елену супругой Урганта.

Журналисты не смогли оставить такую гостью без внимания. Во время беседы они узнали много действительно интересных моментов. Например, девушка сообщила, что воспитывает сына не от известного актера. Ребенок появился на свет уже после расставания с Ургантом.

Кроме того, Елена добавила, что Андрей Львович обзавелся новой пассией, которая намного младше его.

Ранее мы писали, что на той же кинопремьере появилась участница группы «Фабрика» Ирина Тонева. Певицу теперь просто не узнать, она сильно похорошела и даже будто бы помолодела.