Перепутали с подростком: звезда «Фабрики» Ирина Тонева призналась, что ей вкололи «инъекцию молодости»

Артистку можно было запросто перепутать с девочкой-подростком. Журналисты поинтересовались у певицы, как ей удается поддерживать молодость и красоту.

«Вот Екатерина (Москалева) пришла в группу и вколола инъекцию молодости. А так движение, гены», – ответила Ирина.

Кроме того, Тонева признается, что следит питанием и ограничивает себя в сладостях. Однако спорт помогает ей справляться с желанием съесть чего-нибудь «вредного».

«А перед сценой я обязательно позволяю себе кусочек, а то и больше – горького шоколада с зеленым чаем или кофе. Но это, скорее, для настроения, а не для энергии, с которой, к счастью, проблем нет», – пояснила она.

Артистка добавила, что старается не есть после семи вечера, но это не всегда у нее получается.

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