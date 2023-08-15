Перепутали с подростком: звезда «Фабрики» Ирина Тонева призналась, что ей вкололи «инъекцию молодости»
Певица Ирина Тонева рассказала, что сохранять молодость ей помогает диета.
© Lomohov Anatoly/East News
Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева недавно посетила премьеру фильма «Как звезды». Издалека певицу не узнать, она совсем не выглядит на свои 46 лет. Знаменитость рассказала kp.ru, что держать себя в форме ей помогают спорт и особая диета.
Ирина Тонева вышла в свет в кроп-топе с декольте, джинсовых шортах и кроссовках на платформе.
Артистку можно было запросто перепутать с девочкой-подростком. Журналисты поинтересовались у певицы, как ей удается поддерживать молодость и красоту.
«Вот Екатерина (Москалева) пришла в группу и вколола инъекцию молодости. А так движение, гены», – ответила Ирина.
Кроме того, Тонева признается, что следит питанием и ограничивает себя в сладостях. Однако спорт помогает ей справляться с желанием съесть чего-нибудь «вредного».
«А перед сценой я обязательно позволяю себе кусочек, а то и больше – горького шоколада с зеленым чаем или кофе. Но это, скорее, для настроения, а не для энергии, с которой, к счастью, проблем нет», – пояснила она.
Артистка добавила, что старается не есть после семи вечера, но это не всегда у нее получается.
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