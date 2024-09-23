Недвижимость на миллиард рублей: какое имущество могут поделить в суде Сергей Шнуров и его жена Ольга

Сергей Шнуров и его жена после развода могут поделить имущество на млрд рублей. Об этом стало известно «Страстям».

23 сентября журналисты сообщили о начале бракоразводного процесса между Сергеем Шнуровым и его четвертой женой Ольгой. Именно девушка стала инициатором расставания с певцом.

Пока неизвестно, будут ли супруги делить имущество, но если они все же решатся на это, то делить будет что. Так, у Сергея Шнурова в собственности есть трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского площадью 423 кв. м. Это жилье оценивается примерно в 90 миллионов рублей.

Еще одна квартира расположена на набережной Фонтанки — стоимость недвижимости 25 миллионов рублей.

Также в 2023 году СМИ сообщали о покупке Шнуровым квартиры в Германии. Однако ее стоимость неизвестна.

Жена музыканта Ольга тоже может похвастаться наличием элитной недвижимости. Так, она владеет двумя квартирами в центре Москвы. Известно, что одна из них, площадью 508 кв. м, расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Ей удалось выкупить это жилье за 331 млн рублей на торгах в 2020 году. Сейчас обе квартиры девушки оцениваются примерно в миллиард рублей.

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