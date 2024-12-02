Бывшая жена Романа Абрамовича стала мамой в пятый раз

43-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова стала мамой в пятый раз. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Voice.

По информации источника, Жукова родила мальчика, которого назвала Александром. Дарья замужем за греческим миллиардером Ставросом Ниархосом и воспитывает от него сына и дочь. Знаменитости подтвердили отношения в 2018 году.

На данный момент ни Жукова, ни ее представители не комментировали новость о прошедших родах.

Ранее 14-летнего сына Жуковой Аарона назвали копией Романа Абрамовича. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова показала редкие фото с мамой в ее день рождения.