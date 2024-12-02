«Благодарна ей за жизнь»: Волочкова показала редкие фото с мамой
© Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова обратилась к матери в ее день рождения. В личном Telegram-канале она опубликовала фото с ней, которые раньше не показывала поклонникам.
С мамой экс-приму Большого театра связывают очень теплые отношения. Танцовщица старается как можно чаще навещать ее. Однако так было не всегда. Волочкова признавалась, что именно Тамара Владимировна была против ее отношений с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Со временем же они устранили все разногласия.
В день рождения мамы Анастасия поздравила ее не лично, а по телефону, так как находится не в Петербурге. А после этого она разместила в личном блоге пост с фотографиями родительницы.
«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе стойко и с честью. Если кто-то знаком с моей мамой, буду искренне рада, если вы напишите ей в этот день пару добрых слов», - написала Волочкова в Сети.
Балерина отметила, что Тамара Владимировна уже начала праздновать. Она собрала своих близких людей в Питере.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о серьезном конфликте с матерью.