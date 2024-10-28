Опубликовано 28 октября 2024, 14:311 мин.
«Даже улыбается как отец»: сын Даши Жуковой растет копией Романа Абрамовича
14-летнего сына Даши Жуковой Аарона назвали копией Романа Абрамовича.
© AP/East News
Галеристка Даша Жукова опубликовала фото 14-летнего сына Аарона от предпринимателя Романа Абрамовича. Интернет-пользователи назвали мальчика копией отца.
На это обратил внимание сайт Woman.ru.
У пары растут двое детей – сын и дочь. Дарья показала старшего ребенка на фото из офиса в Нью-Йорке. На снимке кудрявый Аарон сидит за письменным столом на фоне небоскребов.
В Сети стали писать: «Копия отца», «Даже улыбается как отец».
Интернет-пользователи отмечают, что ребенок не похож на маму и Аарон – «порода Абрамовича».
Напомним, супруги развелись в 2017 году. Сейчас Дарья замужем за греческим миллиардером. У пары двое детей, Жукова беременна пятым по счету ребенком.
Источник фото:AP/East News
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева