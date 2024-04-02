Бывшая жена Моргенштерна* объяснила, почему была не готова к браку с рэпером

Бывшая супруга Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина заявила, что была не готова к браку с музыкантом. Соответствующее признание девушки прозвучало в видео на YouTube-канале «Вписка».

Как рассказала блогерша, она не была готова к свадьбе с рэпером и сделала ему предложение в нетрезвом состоянии.

«Я напилась и решила сделать предложение и все пошло как бы... Это нельзя так делать — это плохой пример. Вот он итог. К таким серьезным шагам нужно быть готовым», — поделилась Зинатуллина.

В том же ролике уроженка Уфы призналась, что сейчас состоит в отношениях со стримером Бустером. Экс-жена Моргенштерна* уточнила, что после предыдущих отношений она осознала, что «счастье любит тишину». Именно по этой причине блогерша и стример тщательно скрывали свой роман. Дилара добавила, им было трудно держать свои отношения в тайне, поскольку каждый их совместный выход активно обсуждался в СМИ.

Ранее Моргенштерн* обвинил лейбл «Рифмы и Панчи» в нацизме и пригрозил судом.

*(признан в РФ иностранным агентом)