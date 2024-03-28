«Уезжай из страны, у тебя сутки»: Моргенштерн* обвинил в нацизме лейбл «Рифмы и Панчи»

Уехавший из России рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) пригрозил судом музыкальному каналу и лейблу «Рифмы и Панчи». Представлять интересы артиста согласился известный звездный адвокат Сергей Жорин.

Как пишет Telegram-канал Baza, Моргенштерн* обвинил паблик в нацизме, а лейбл в обмане артистов. Рэпера возмутило, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в группе лейбла появился скриншот переписки таксиста с клиентом, из которого следует, что клиент отменил поездку, потому что водитель из Таджикистана.

Моргенштерн* публично обвинил паблик в нацизме и разжигании розни, после чего потребовал удалить скриншот и извиниться. После этого «Рифмы и Панчи» опубликовали новый пост со словами «У терроризма нет национальности».

Конфликт на этом не закончился, так как Моргенштерн* записал обращение, в котором назвал админа «неуравновешенным» и заявил, что лейбл задолжал ему 4,5 миллиона. При этом артист заверил, что на лейбл пожаловались и другие артисты.

В ответ «Рифмы и Панчи» выступили с новым заявлением, в котором намекнули, что Алишер* проиграл в споре про нацизм, так как первым увидел его в чужих словах.

После этого Моргенштерн* поставил админам ультиматум и потребовал удалить пост в течение пяти минут.

«Уезжай из страны, у тебя сутки», - обратился артист к администратору канала.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин заявил, что уже 20 артистов пожаловались на хамское отношение лейбла и «рабство» и заверил, что «намечается серьезная возня».

Ранее Алишер Моргенштерн* отправил миллион рублей 15-летнему школьнику, который спас более 100 посетителей во время теракта в «Крокус Сити Холле».

*Признан иностранным агентом на территории России