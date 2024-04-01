Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла новый роман

Бывшая супруга Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ), блогерша Дилара Зинатуллина впервые рассказала о новом романе. Соответствующее признание девушки прозвучало в видео на YouTube-канале «Вписка».

Как оказалось, новым избранником уроженки Уфы стал блогер Бустер. При этом, как отметила Дилара, долгое время пара поддерживала исключительно дружеские отношения, однако слухи о романе создавали преследовавшие их папарацци.

«Первое время, когда мы хотели сходить в ресторан, то нас везде фотографировали. А у нас ни отношений, ничего нет. В итоге пришлось улететь в Дубай, там пойти в самый нерусскоговорящий ресторан, где только местные тусуются. Прошел час, а нас сзади уже сняли другие посетители и в паблики выложили», — поделилась экс-жена Моргенштерна*.

Зинатуллина уточнила, что после предыдущих отношений старалась придерживаться правила «счастье любит тишину». Девушка призналась, что после брака с рэпером не хотела медийных отношений.

«Но как обычно в жизни получается? Чего ты больше всего не хочешь, просто в лоб прилетает. Я не хотела медийных отношений, и нас просто с первых же дней начали форсить», — заключила она.

Напомним, Дилара Зинатуллина была замужем за Моргенштерном* с 2021 года. В 2022 девушка сообщила о расставании с музыкантом.

Ранее мы писали, что Моргенштерн* перечислил 59 врачам из «Крокус Сити Холла» 5,9 млн рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)