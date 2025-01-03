Агата Муцениеце публично поцеловала Петра Дрангу, подтвердив слухи о романе

Впервые о романе Муцениеце и Дранги заговорили в ноябре, когда они впервые вместе вышли в свет. Петр нежно обнимал Агату за талию или за плечи, однако никогда не комментировал их отношения.

Между тем, в искренность их чувств верят не все. Многие подписчики актрисы считают ее новые отношения очередным пиар-романом. Ранее Агата также показывала страстные чувства к актеру Петру Чуйкову.

Ранее стало известно, что сын Агаты Муцениеце 11-летний Тимфей отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда от 18 октября, и встретил Новый год с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей.