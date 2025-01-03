НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 января 2025, 09:15
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Агата Муцениеце публично поцеловала Петра Дрангу, подтвердив слухи о романе

Актриса Агата Муцениеце показала поцелуй с 40-летним музыкантом Петром Дрангой .
Агата Муцениеце публично поцеловала Петра Дрангу, подтвердив слухи о романе

© Starface.ru

Актриса Агата Муцениеце встретила Новый год с 40-летним музыкантом Петром Дрангой и подтвердила слухи о романе. 35-летняя звезда «Закрытой школы» опубликовала в своем блоге снимок, на котором целуется на заснеженной площади со своим избранником.

В руках влюбленные держат зажженные бенгальские огни. Известно, что компанию паре составила дочь Агаты Мия, рожденная в браке с актером Павлом Прилучным. Кроме того, актриса познакомила музыканта с мамой и сестрой. Родственницы прилетели в Москву накануне Нового года.

Агата Муцениеце публично поцеловала Петра Дрангу, подтвердив слухи о романе

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Впервые о романе Муцениеце и Дранги заговорили в ноябре, когда они впервые вместе вышли в свет. Петр нежно обнимал Агату за талию или за плечи, однако никогда не комментировал их отношения.

Между тем, в искренность их чувств верят не все. Многие подписчики актрисы считают ее новые отношения очередным пиар-романом. Ранее Агата также показывала страстные чувства к актеру Петру Чуйкову.

Ранее стало известно, что сын Агаты Муцениеце 11-летний Тимфей отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда от 18 октября, и встретил Новый год с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Агата Муцениеце
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