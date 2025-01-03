Агата Муцениеце публично поцеловала Петра Дрангу, подтвердив слухи о романе
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Актриса Агата Муцениеце встретила Новый год с 40-летним музыкантом Петром Дрангой и подтвердила слухи о романе. 35-летняя звезда «Закрытой школы» опубликовала в своем блоге снимок, на котором целуется на заснеженной площади со своим избранником.
В руках влюбленные держат зажженные бенгальские огни. Известно, что компанию паре составила дочь Агаты Мия, рожденная в браке с актером Павлом Прилучным. Кроме того, актриса познакомила музыканта с мамой и сестрой. Родственницы прилетели в Москву накануне Нового года.
Впервые о романе Муцениеце и Дранги заговорили в ноябре, когда они впервые вместе вышли в свет. Петр нежно обнимал Агату за талию или за плечи, однако никогда не комментировал их отношения.
Между тем, в искренность их чувств верят не все. Многие подписчики актрисы считают ее новые отношения очередным пиар-романом. Ранее Агата также показывала страстные чувства к актеру Петру Чуйкову.
Ранее стало известно, что сын Агаты Муцениеце 11-летний Тимфей отказался возвращаться к матери, несмотря на решение суда от 18 октября, и встретил Новый год с отцом Павлом Прилучным и его новой семьей.