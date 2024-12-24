«Я вас очень люблю»: подписчиков Лепса растрогали архивные кадры его дочери
Инга Лепс (слева) с отцом и Анной Шаплыковой
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23 декабря дочери Григория Лепса Инге исполнилось 40 лет. В честь праздника народный артист поделился в соцсетях архивными кадрами со старшей наследницей, которые она также опубликовала в личном блоге. На одном снимке дочь артиста держит себя за волосы с озорным взглядом, а на втором — Лепс и бабушка с любовью смотрят на малышку, которой, на тот момент, судя по всему, было несколько месяцев.
Инга поблагодарила родителей за жизнь, любовь и поддержку. Она поздравила с днем рождения маму и папу, которые много вложили в воспитание дочери.
«Спасибо вам за все, что вы мне дали, за все уроки, за все возможности и за вашу любовь и поддержку. Я вас очень люблю», — трогательно написала актриса.
С первой женой, Светланой, исполнитель хита «Рюмка водки» познакомился в музыкальном училище в Сочи. В 1982 году они поженились, а спустя два года появилась на свет Инга. Брак артиста продлился пять лет.
После Лепс встретил новую любовь — балерину из балета Лаймы Вайкуле Анну Шаплыкову. Она родила артисту троих детей и прожила с ним 20 лет, но в 2021 году союз распался.
Этим летом стало известно о романе артиста с 18-летней Авророй Кибой. Осенью девушка уехала на учебу в Лондон, но она поддерживает связь с Лепсом. Недавно она пришла на концерт певца в ультракоротком платье.