НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 декабря 2024, 16:22
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«Я вас очень люблю»: подписчиков Лепса растрогали архивные кадры его дочери

Григорий Лепс поделился кадрами из семейного архива в день рождения дочери.
Инга Лепс (слева) с отцом и Анной Шаплыковой

Инга Лепс (слева) с отцом и Анной Шаплыковой

© Starface.ru

23 декабря дочери Григория Лепса Инге исполнилось 40 лет. В честь праздника народный артист поделился в соцсетях архивными кадрами со старшей наследницей, которые она также опубликовала в личном блоге. На одном снимке дочь артиста держит себя за волосы с озорным взглядом, а на втором — Лепс и бабушка с любовью смотрят на малышку, которой, на тот момент, судя по всему, было несколько месяцев.

Инга поблагодарила родителей за жизнь, любовь и поддержку. Она поздравила с днем рождения маму и папу, которые много вложили в воспитание дочери.

«Спасибо вам за все, что вы мне дали, за все уроки, за все возможности и за вашу любовь и поддержку. Я вас очень люблю», — трогательно написала актриса.

«Я вас очень люблю»: подписчиков Лепса растрогали архивные кадры его дочери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С первой женой, Светланой, исполнитель хита «Рюмка водки» познакомился в музыкальном училище в Сочи. В 1982 году они поженились, а спустя два года появилась на свет Инга. Брак артиста продлился пять лет.

После Лепс встретил новую любовь — балерину из балета Лаймы Вайкуле Анну Шаплыкову. Она родила артисту троих детей и прожила с ним 20 лет, но в 2021 году союз распался.

Этим летом стало известно о романе артиста с 18-летней Авророй Кибой. Осенью девушка уехала на учебу в Лондон, но она поддерживает связь с Лепсом. Недавно она пришла на концерт певца в ультракоротком платье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Инга Лепс
Григорий Лепс
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