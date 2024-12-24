«Я вас очень люблю»: подписчиков Лепса растрогали архивные кадры его дочери

23 декабря дочери Григория Лепса Инге исполнилось 40 лет. В честь праздника народный артист поделился в соцсетях архивными кадрами со старшей наследницей, которые она также опубликовала в личном блоге. На одном снимке дочь артиста держит себя за волосы с озорным взглядом, а на втором — Лепс и бабушка с любовью смотрят на малышку, которой, на тот момент, судя по всему, было несколько месяцев.

Инга поблагодарила родителей за жизнь, любовь и поддержку. Она поздравила с днем рождения маму и папу, которые много вложили в воспитание дочери.

«Спасибо вам за все, что вы мне дали, за все уроки, за все возможности и за вашу любовь и поддержку. Я вас очень люблю», — трогательно написала актриса.