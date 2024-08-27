Помощники Ирины Аллегровой дважды ударили по камере журналистов при попытке снять певицу

Представители певицы Ирины Аллегровой дважды ударили по камере журналистов при попытке снять артистку. Исполнительница хита «Императрица» выражала недовольство при виде репортеров.

Соответствующее видео публикует StarHit. Сначала журналисты издания снимали, как певица выходит из машины на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Аллегрова приехала на черном автомобиле и вышла из авто с сигаретой в руках. Певица выругалась из-за снимающих журналистов, а ее представитель «врезал» камере «СтарХита», пишет издание.

На следующем видео помощники Аллегровой набросились на камеру со словами: «То есть спрашивать не нужно?» Певица тем временем обронила фразу: «Как же я вас…».

В комментариях поддержали журналистов. «Почему они так себя ведут?» - недоумевали интернет-пользователи, комментируя поведение певицы. «Возомнили себя божествами», «Слышала, что она даже на концертах не разрешает снимать, чтобы плохие фото с ней не выставляли», - писали в Сети.

Ранее сообщалось, что на «Новой волне» 72-летняя певица требовала от журналистов не снимать и закрывала лицо руками. Аллегрова не общалась с представителями прессы.