Бывшая в прошлом: Александр Жулин не нарадуется браку с молодой женой

Александр Жулин довольно редко комментирует свою личную жизнь. Известно, что за плечами хореографа и тренера по фигурному катанию три брака. Сейчас мужчина строит счастливые отношения с Натальей Михайловой. Жулин старше избранницы на 23 года, однако разница в возрасте не стала для них препятствием. Вот почему сегодня Жулин поспешил поздравить свою жену с важной датой.

Выяснилось, что вместе с Натальей Александр состоит в браке уже 16 лет. Тренер Синициной и Кацалапова с юмором написал: «Полет отличный. Так и живем: она болтает, а я любуюсь».

Напомним, что в биографии Жулина есть яркая веха и с другой женщиной. Речь идет про Татьяну Навку. Когда-то для спортсменки Александр являлся тренером и супругом, а теперь Олимпийскую чемпионку и хореографа связывают лишь отношения по поводу общей дочери.

К слову, роман между Навкой и Жулиным вспыхнул в переломный момент спортивной карьеры фигуристки. На тот момент Татьяна часто ругалась со своим партнером Романом Костомаровым, и ситуация настолько обострилась, что спортсмен нашел новую напарницу в лице Анны Семенович. Все считали, что новоиспеченная пара имеет большие перспективы: за это говорила и серебряная медаль чемпионата России в 1999-м году. Однако после яркого триумфа последовала череда провалов на европейском и мировом первенствах. Все это заставило Костомарова задуматься и позвонить Навке с примирением.

Сама же Татьяна признается: она знала, что Роман объявится. Однако фигуристка тоже решила зря время не терять и, пока Костомаров пробовал себя на льду с Семенович, она размышляла о первенце от Александра Жулина. Как именно пережила Навка предательство Романа — читайте здесь.