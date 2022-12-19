«Это был страшный удар»: Татьяна Навка о том, что помогло ей пережить предательство Костомарова

Все поклонники фигурного катания знают одну из самых известных танцевальных пар Навка-Костомаров, которая вместе завоевала олимпийское золото в Турине. При этом мало кто помнит, что был период, когда Роман ушёл от своей титулованной партнерши и стал появляться на соревновательном льду вместе с Анной Семенович. Речь идёт про роковой 2000 год, когда новообразованная пара даже успела стать серебряным призёром чемпионата России. В эксклюзивном интервью для Надежды Стрелец Татьяна откровенно рассказала о том, как ей удалось пережить предательство Костомарова.

Пока Навка находилась в США, Роман пытался достичь новых спортивных вершин с Анной. По словам Татьяны, поступок фигуриста стал для неё страшным ударом. В какой-то момент мужчина подошёл к ней и сказал, что больше не хочет вместе кататься. Несмотря на причинённую боль, Олимпийская чемпионка по-философски подошла к вопросу. «Все, что ни делается - к лучшему», — считала она. Полученное время Навка решила не тратить даром, поскольку давно мечтала о детях вместе с Александром Жулиным.

«Я очень быстро все решила и в течение двух месяцев забеременела. В это время я следила за ним, как он катался, но я всегда знала, что он позвонит», — поделилась воспоминаниями Татьяна.

И, действительно, после серебра на чемпионате России Семенович и Костомаров не смогли повторить свой успех: они провально выступили на Европе и мире. Осознав ошибку, Роман позвонил своей бывшей партнерше с предложением возобновить тренировки. Таким образом в конце 2000 года Костомаров и Навка воссоединились и начали свой путь к Турину - 2006.

«Мы воссоединились, и я все просчитала. Поняла, что через два года не успею стать чемпионкой, а вот через 6 лет - да! Тем более это была Италия — моя любимая страна после России. И все совпало», — резюмировала Навка.