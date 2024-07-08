«Невозможно, чтобы сейчас произошел какой-то реюнион»: Серябкина рассказала о попытке записать песню с Темниковой

Бывшая солистка поп-группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала о своей попытке записать совместную песню с другой бывшей участницей коллектива Еленой Темниковой.

По словам Серябкиной, примерно два года назад у нее была идея записать соместную композицию, но Темникова ответила отказлом. В настоящее время, добавила Серябкина, у нее нет никаких отношений с коллегой.

«Не буду скрывать, для меня это потерянная связь, и с учетом всех вводных, невозможно, чтобы сейчас произошел какой-то реюнион», - сказала Серябкина в интервью StarHit.

Певица также прокомментировала сообщения, о возрождении группы, которое планируется в ближайшее время.

«Я априори позитивно отношусь к этому, и слово «серебро» вызывает у меня приятные эмоции. Хоть я и не из тех, кто пристально следит за тем, что происходит с группой, мне будет интересно услышать ее новые песни», - заверила Серябкина.

Артистка отмечает, что очень любит все, что связано с трио - «это вшито в ее ДНК».

Ранее Ольга Серябкина рассказала о своем новом клипе, снятом в стиле советского нуарного детектива.