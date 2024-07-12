Максим Фадеев анонсировал релиз нового альбома Serebro спустя пять лет после распада группы

Музыкальный продюсер Максим Фадеев анонсировал релиз нового альбома группы Serebro в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19 июля состоится релиз альбома под названием «11». Он будет состоять из 17 сведенных оригинальных композиций, а также четырех демо-версий.

«Вы просили выпустить неизданные треки. 19 июля выйдет альбом «11». Он подведет черту старой истории группы перед премьерой нового состава», - рассказал в соцсети Фадеев.

Группа Serebro была основана Максимом Фадеевым в 2006 году. За 13-летний период существования коллектив менял солисток, самыми известными из которых считаются Ольга Серябкина, Елена Темникова, Полина Фаворская и Екатерина Кищук.

Одной из главных вех в истории коллектива стало участие в 2007 году в «Евровидении». На конкурсе их песня Song #1 заняла третье место. В 2018 году Serebro объявили о своем распаде, после чего Фадеев решил сделать «перезапуск» группы с новыми участницами. Тем не менее, после релиза первого сингла группа была распущена.

Ранее Ольга Серябкина рассказала, что хотела записать совместную песню с Еленой Темниковой. По словам Серябкиной, примерно два года назад у нее была идея записать соместную композицию, но Темникова ответила отказом. В настоящее время, добавила Серябкина, у нее нет никаких отношений с коллегой.