НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 сентября 2024, 14:39
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Бывшая солистка SEREBRO выложила редкое фото с мужем на отдыхе

Певица Ольга Серябкина выложила фото в объятиях мужа на отдыхе.
Бывшая солистка SEREBRO выложила редкое фото с мужем на отдыхе

© Starface.ru

Бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила редкое фото с мужем Георгием Начкебия. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Бывшая солистка SEREBRO выложила редкое фото с мужем на отдыхе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница вместе с супругом и сыном улетела на отдых. На опубликованном снимке звезда позировала с избранником в море. Серябкина и ее муж обнимались на фоне яхт. Певица сфотографировалась в черном купальнике, солнцезащитных очках и темно-синей кепке Balenciaga.

Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебия в 2020 году. В ноябре 2021-го у пары родился сын, которого назвали Лукой. Артистка признавалась в соцсетях, что ее супруг присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.

Ранее Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье после похудения.

Также Ольга Серябкина раскрыла, какие комплексы преодолела.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ольга Серябкина
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