Бывшая солистка SEREBRO выложила редкое фото с мужем на отдыхе

Исполнительница вместе с супругом и сыном улетела на отдых. На опубликованном снимке звезда позировала с избранником в море. Серябкина и ее муж обнимались на фоне яхт. Певица сфотографировалась в черном купальнике, солнцезащитных очках и темно-синей кепке Balenciaga.

Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебия в 2020 году. В ноябре 2021-го у пары родился сын, которого назвали Лукой. Артистка признавалась в соцсетях, что ее супруг присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.

Ранее Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье после похудения.

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