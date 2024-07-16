«Не бояться говорить то, что думаешь»: экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина раскрыла свои комплексы

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина посетила фестиваль VK Fest 2024 в Москве и откровенно рассказала о своем творческом пути. Певица призналась, какие комплексы ей пришлось преодолеть, чтобы стать той, кем она является сейчас, а также раскрыла секрет успешных людей. Об этом сообщает The Voice.

Ольга Серябкина начала свою творческую карьеру с участия в поп-группе SEREBRO, солисткой которой она стала в 2006 году. Коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение-2007», а сама певица обрела популярность. Однако в 2018 году артистка покинула группу и стала развивать сольную карьеру, а через год коллектив распался.

На VK Fest 2024 Ольга Серябкина призналась, что за годы карьеры ей пришлось преодолеть череду препятствий, чтобы стать той, кем она является сейчас. Певица отметила, что сложнее всего работать над своим мышлением и внутренним состоянием. Знаменитость призвала всех не бояться выражать свое мнение и не оглядываться на других.

«Первое и самое главное — не бояться говорить то, что ты думаешь. Не думать, что кто-то лучше тебя, потому что, например, он более смелый, или ведет себя более нагло. Внутренне сдержанным людям всегда нужно больше прокачиваться», — заявила Ольга Серябкина.

Артистка также высказалась о секрете успеха. Ольга Серябкина считает, что важно быть смелым и не бояться ошибаться. Бывшая солистка SEREBRO назвала уверенность одной из основных черт успешного человека.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев анонсировал релиз нового альбома SEREBRO спустя пять лет после распада группы.