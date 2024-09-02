Бывшая солистка SEREBRO продемонстрировала фигуру в прозрачном платье после похудения

39-летняя артистка снялась в черном вязаном платье, под которое надела бикини в топ. Исполнительница сделала естественный макияж и распустила волосы. На опубликованных кадрах звезда танцевала на улице.

Напомним, Ольга Серябкина получила известность благодаря работе в группе Serebro. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где смогла занять третье место. В 2009-м группа представила первый студийный альбом «ОпиумRoz». В 2018-м Серябкина объявила об уходе из коллектива, а спустя год выпустила сольную пластинку «Косатка в небе».

Ранее Ольга Серябкина рассказала, кому обязана карьерой.

Также фигуристка Алина Загитова рассказала, как борется с усталостью.