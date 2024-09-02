«Стекает в канализацию»: Загитова рассказала, как борется с усталостью

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о собственных способах борьбы с усталостью. Об этом сообщает Sport24.

Как призналась олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, она «смывает» усталость во время походов в душ.

«Я всегда иду в душ, дабы смыть все, что накопилось, всю усталость. Вода на самом деле имеет такое свойство делать так, что у тебя как будто вся усталость вместе с этой водой стекает в канализацию. Или куда она там стекает? В канализацию же вроде? На самом деле вот эти запахи меня очень бодрят, и появляется какое-то настроение», — высказалась спортсменка.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Кроме золота Олимпиады, в активе россиянки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, которой удалось завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Спортсменка приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении до сих пор не объявила.

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