«Бывшая Павла Дурова с дуба рухнула»: Лера Кудрявцева раскритиковала Ирину Болгар за баснословную сумму алиментов

Лера Кудрявцева резко высказалась о бывшей девушке Павла Дурова Ирине Болгар.

Телеведущая возмутилась поведением Болгар, заявившей о планах взыскать с основателя социальной сети «ВКонтакте» 124 миллиона швейцарских франков в качестве выплаты алиментов. В рублях данная сумма составляет около 14 миллиардов рублей, что очень шокировало Кудрявцеву. Лера уверена, что Ирине уже проще взять фамилию Павла, а не судиться ради денег.

«Там бывшая Павла Дурова с дуба рухнула. Просит алименты не то, что миллионы, миллиарды. Вот, что чужие деньги с людьми делают? Ира, тебе надо попросить Павла, чтоб он фамилию тебе свою дал», — поделилась мыслями телеведущая в Telegram-канале «Лера Кудрявцева».

Напомним, что, по словам бывшего пресс-секретаря Дурова, Павел переводил уже Ирине семь миллионов долларов на троих детей. Тогда он рассчитал, что на каждого уйдет по десять тысяч долларов на ребенка в месяц до достижения 23-летия.

Однако Болгар потратила всю сумму не на собственных детей, а на предметы роскоши и ювелирные украшения. Тогда Дуров в начале 2023 года заблокировал доступ к счетам, а затем Ирина взяла опеку на детей и оформила на алименты.

Ранее мы писали о том, что девушка Павла Дурова намекнула, что вышла замуж за бизнесмена в его 40-летие.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева озвучила требования к няне для дочки.