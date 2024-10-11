Девушка Павла Дурова намекнула, что вышла замуж за бизнесмена в его 40-летие

Возлюбленная бизнесмена Павла Дурова Юлия Вавилова намекнула, что вышла замуж за миллионера. Она опубликовала фото с бойфрендом, на котором была в белом платье, а создатель Telegram в черном костюме.

Пользователи Сети обсуждают, что в день рождения 10 октября Дуров мог сделать себе необычный подарок и лишиться статуса завидного холостяка. Слухи о его женитьбе появились из-за нового снимка с Вавиловой. Пара ничего не пояснила, но Юлия подписала кадр: «10.10.2024».

Павел Дуров только недавно перестал скрывать отношения с блогершей. Их неоднократно замечали вместе, и даже в Париж, где бизнесмена задержали, она прилетела вместе с ним. Однако до октября миллионер не говорил о романе. Как оказалось, они действительно встречаются. Причем связь настолько серьезная, что Юлия ожидала ребенка от возлюбленного.

Из-за проблем Дурова с законом Вавилова сильно нервничала. Несколько дней на нее оказывалось давление, к которому она не привыкла. И это все привело в тому, что девушка потеряла малыша. Создатель известного мессенджера признавался, что сейчас они вместе пытаются двигаться вперед и справляться с негативными эмоциями.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что написал портрет Павла Дурова.