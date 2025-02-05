Бывшая мужа блогерши Насти Ивлеевой заявила, что тоскует без отношений. Анастасия Абрютина намекнула на одиночество в соцсети.

В 2024 году Ивлеева объявила о замужестве. Супруги заключили брак в Мурманске, где Филипп Бегак еще год назад отдыхал с Абрютиной. Экс-возлюбленная Филиппа не скрывает, что тяжело переживает развод. Судя по всему, модель до сих пор одна. В личном блоге она заявила, что мечтает об отношениях.

«Мечта — прийти с любимым человекам в шашлычную и есть самый жирный плов с курдюком и шашлык с чесночным соусом. А потом поехать домой, включить тупую комедию и обниматься с набитыми пузами под одеялом», — высказалась Анастасия.

Отметим, что модель не комментирует разрыв с Филиппом и не уточняет, причастна ли к нему Ивлеева.

Ранее сайт «Страсти» писал, как изменился стиль Насти Ивлеевой после скандала с «голой» вечеринкой. Подробности читайте здесь.

Также сообщалось, что Ивлеева назвала фразу «ждать и надеяться» своей опорой после скандала.