Настя Ивлеева рассказала, что стало ее опорой после скандала вокруг «голой» вечеринки

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева раскрыла, как смогла пережить последствия «голой» вечеринки. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По словам инфлюэнсера, ее опорой после громкого скандала стала фраза из книги «Граф Монте-Кристо».

«Роман заканчивается фразой "ждать и надеяться" — и как мне близки эти два слова. Скажи их из ниоткуда в никуда — толку ноль, ровно цитатам из паблика. А прочитав перед этим около полутора тысяч страниц хитросплетений, мытарств, напряженных взлетов и падений, обрекающих твое сознание на плен, эти два слова с жаром обнимают и душу, и сердце! "Ждать и надеяться" — то, что и было моей опорой в прошлом году», — поделилась знаменитость.

Ивлеева добавила, что в 2025 году ключевой для нее служит фраза «дерзай».

В ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка Насти Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе знаменитости. Стиль вечеринки был «almost naked» — почти голые, поэтому гости пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях.

Вскоре у артистов, посетивших «голую» вечеринку, начали отменять концерты и корпоративы, с ними были разорваны рекламные контракты. Вдобавок их вырезали из новогодних эфиров и попросили срочно заплатить все налоги.

Ранее Лолита публично оскорбила Филиппа Киркорова из-за нападок на Настю Ивлееву.