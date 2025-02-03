«Будто два разных человека»: как изменился стиль Ивлеевой после скандала с «голой» вечеринкой
© Starface.ru
После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева изменилась до неузнаваемости. Она отказалась от блонда, перекрасилась в темный цвет и стала носить более закрытую одежду. Дизайнер и основатель собственного бренда одежды Be in love Артем Терентьев считает, что блогерше идет новый стиль, но ее образ портят многочисленные татуировки. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».
«Если Настю Ивлееву судить со стороны чувства стиля, то, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, она стала выглядеть куда лучше, чем раньше! Как говорится, начала входить в ту дверь. Раньше я бы назвал ее стиль одежды «ночная бабочка»! Это было чересчур! Причем все. Пошлости в образе всегда должно быть в меру, а у нее был большой перебор. Конечно, она эпатировала этим публику, была на первых полосах таблоидов и нарабатывала аудиторию, но…. Всему есть предел, чего нельзя сказать, к слову, о ее стиле сейчас! Он стал более сдержанный и элегантный, в основном в темных тонах, безусловно, она до сих пор носит мини юбки и короткие платья, но даже эта длина претерпела кардинальные изменения! Если сравнивать фото Насти тогда и сейчас, будто два разных человека. Но стиль Насти, безусловно, портят ее татуировки, которых стало много и которые вообще не сочетаются с ее луками!» — заявил дизайнер.
Терентьев предложил вспомнить Настю во времена ее работы в тревел-шоу. Тогда блогерша ходила в джинсах, майке-алкоголичке, и ее тату не выглядели столь вызывающими. По мере того, как Ивлеева становилась героиней глянца, татуировки «выбивались» из изменившегося образа Насти.
«Когда она переходила на сторону люкса, то как бы не дотягивала до него. Визуальная составляющая очень важна, и, когда вы забиваете тело большими тату, важно помнить о том, что с возрастом это будет смотреться иначе и ваш стиль по-любому поменяется. Сейчас тату Насти не в кассу. Но, с другой стороны, как же ей идет с темным цветом волос! Вспомним тот грязный бонд с переходом в желтизну и отросшими корнями, конечно, можно опять вернуться к теме близости к народу, что Настя была таким народным любимчиком, но мы сейчас видим картину, как можно высоко летая очень низко упасть. Она стала выглядеть намного дороже и естественнее! А естественность всегда была и будет в моде. Если Настя будет и дальше последовательна в правильности своего выбора в одежде, то перед ней откроется та самая дверь в лучшее будущее. У Насти есть изюминка во внешности и собственный стиль, важно не переходить границы, а с этим пока плохо получается», — резюмировал Артем.
Артем Терентьев
Дизайнер