«Будто два разных человека»: как изменился стиль Ивлеевой после скандала с «голой» вечеринкой

После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева изменилась до неузнаваемости. Она отказалась от блонда, перекрасилась в темный цвет и стала носить более закрытую одежду. Дизайнер и основатель собственного бренда одежды Be in love Артем Терентьев считает, что блогерше идет новый стиль, но ее образ портят многочисленные татуировки. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Если Настю Ивлееву судить со стороны чувства стиля, то, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, она стала выглядеть куда лучше, чем раньше! Как говорится, начала входить в ту дверь. Раньше я бы назвал ее стиль одежды «ночная бабочка»! Это было чересчур! Причем все. Пошлости в образе всегда должно быть в меру, а у нее был большой перебор. Конечно, она эпатировала этим публику, была на первых полосах таблоидов и нарабатывала аудиторию, но…. Всему есть предел, чего нельзя сказать, к слову, о ее стиле сейчас! Он стал более сдержанный и элегантный, в основном в темных тонах, безусловно, она до сих пор носит мини юбки и короткие платья, но даже эта длина претерпела кардинальные изменения! Если сравнивать фото Насти тогда и сейчас, будто два разных человека. Но стиль Насти, безусловно, портят ее татуировки, которых стало много и которые вообще не сочетаются с ее луками!» — заявил дизайнер.

Терентьев предложил вспомнить Настю во времена ее работы в тревел-шоу. Тогда блогерша ходила в джинсах, майке-алкоголичке, и ее тату не выглядели столь вызывающими. По мере того, как Ивлеева становилась героиней глянца, татуировки «выбивались» из изменившегося образа Насти.