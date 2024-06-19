Бывшая девушка Тимати ответила, хочет ли окончательно переехать из России

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова высказалась на тему эмиграции из России. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам модели, в настоящий момент она проводит примерно 40% своего времени за границей, но не намерена «переехать с концами». Девушка желает оставаться частью России, следить за развитием страны и принимать участие в нем.

«Нам еще много интересных дел предстоит», — поделилась экс-возлюбленная Тимати.

Анастасия Решетова живет на два города – Москву и Дубай. Она приобрела недвижимость в ОАЭ два года назад. Блогерша рассказывала, что покупка стала инвестиционным вложением.

Напомним, Решетова прославилась после романа с Тимати. В 2019 году модель подарила артисту сына, которого назвали Ратмиром. Музыкант и блогерша состояли в отношениях с 2014 по 2020 год.

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