НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2024, 13:14
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Бывшая девушка Тимати ответила, хочет ли окончательно переехать из России

Модель Анастасия Решетова заявила, что не хочет окончательно переезжать из РФ.
Бывшая девушка Тимати ответила, хочет ли окончательно переехать из России

© Starface.ru

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова высказалась на тему эмиграции из России. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам модели, в настоящий момент она проводит примерно 40% своего времени за границей, но не намерена «переехать с концами». Девушка желает оставаться частью России, следить за развитием страны и принимать участие в нем.

«Нам еще много интересных дел предстоит», — поделилась экс-возлюбленная Тимати.

Анастасия Решетова живет на два города – Москву и Дубай. Она приобрела недвижимость в ОАЭ два года назад. Блогерша рассказывала, что покупка стала инвестиционным вложением.

Напомним, Решетова прославилась после романа с Тимати. В 2019 году модель подарила артисту сына, которого назвали Ратмиром. Музыкант и блогерша состояли в отношениях с 2014 по 2020 год.

Ранее актер Александр Домогаров высказался о покинувших Россию артистах.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анастасия Решетова
Тимати
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