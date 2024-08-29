«Бывают такие люди»: Иван Охлобыстин рассказал, как обидел актера из США
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Иван Охлобыстин на съемках «Интернов» обидел актера из США шутками про бомбежку. Иван рассказал про инцидент на съемочной площадке в Telegram-канале.
Охлобыстин считает, что, порой, его шутки могут быть грубыми. На съемках «Интернов» он шутил про бомбежку США, и это, как выяснилось, не понравилось актеру Одину Байрону. По словам Ивана, он не знал про обиды коллеги. Более того, Охлобыстин считает, что Один должен был сказать о своих чувствах.
«Когда я узнал, что мой коллега Один Байрон обижался на меня все эти годы, я сильно удивился. Бывают такие люди, тонкокостные, интеллигентные, но все-таки держащиеся в границах психического здоровья», — высказался актер.
Несмотря на инцидент, Иван считает Одина хорошим человеком и большим профессионалом. Более того, он отметил, что у них в «Интернах» был «прекрасный коллектив».
Ранее актер Иван Охлобыстин признался, что старался выжить на съемках «Интернов». Подробности читайте в этой новости.
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