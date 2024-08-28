«Вот-вот сознание потеряешь»: Охлобыстин вспомнил о тяжелых съемках «Интернов»

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал об опыте съемок в сериале «Интерны». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«По сути, меня отпускали только на воскресенье отдыхать. Иногда бывало так, что у нас на полсмены переработка: предположим, в девять утра начали снимать, и к четырем утра следующих суток мы все еще на ногах, потому что в монтаж идет серия, и никак нельзя остановиться. Встанешь около стенки и вот-вот сознание потеряешь», - вспомнил артист.

Охлобыстин отметил, что коллектив, который собрался на «Интернах», был прекрасным.

«Мы друг друга поддерживали, заучивали огромные объемы текста, шокирующие для всех. Мы старались просто выжить, надо сказать, и старались сделать работу качественно», - добавил он.

Напомним, сериал «Интерны» выходил в эфир с 2010 по 2016 год. Охлобыстин исполнил в нем роль заведующего терапевтическим отделением и руководителя интернатуры Андрея Быкова. В проекте также сыграли Кристина Асмус, Александр Ильин мл., Вадим Демчог, Светлана Камынина и другие.

Ранее Иван Охлобыстин признался в алкоголизме.