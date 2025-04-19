«Быть в кадре большая радость»: сын Тины Канделаки рассказал о работе с Марком Эйдельштейном в кадре
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Сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.
Лео Канделаки сыграл со звездой фильма «Анора» в сериале «Монастырь». На красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля сын телеведущей раскрыл, что Марк является большим профессионалом своего дела.
По словам Лео, Эдельштейн любит свою работу, из-за чего полностью отдается съемочному процессу: Марк даже всегда готов снять лишний дубль ради хорошего результата.
Канделаки отметил, что Эйдельштейн всегда поддерживает коллег по съемочной площадке, поэтому в кадре с ним легко работать. Он даже сравнил Марка с Игорем Верником и Иннокентием Смоктуновскими.
«Марк очень любит то, что он делает максимально вовлекается в процесс, максимально ему отдается. Когда с ним находишься в кадре, он может тебе помогать. С таким партнером быть в кадре большая радость... Он очень сливается с творческой материей, в которой он находится и за этим классно наблюдать», — сказал Канделаки в беседе с Пятым каналом.
Кроме того, Канделаки отметил, что в Марке есть своя особенность, связанная с его подростковой легкостью. По словам Лео, именно эта черта делает Марка уникальным.
Ранее мы писали о том, что сын Тины Канделаки вышел в свет с возлюбленной, которую называют копией его мамы.
Также сообщалось, что Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной поездке в лифте с Канье и Борисовым.