Марк Эйдельштейн рассказал о напряженной поездке в лифте с Канье и Борисовым

Встреча российских актеров Марка Эйдельштейна и Юры Борисова с рэпером Канье Уэстом едва не завершилась потасовкой. По словам главного героя фильма «Анора», американский артист вел себя недружелюбно, когда они ехали вместе в лифте.

Марк поделился историей из Штатов во время интервью YouTube-каналу Вписка. Актер рассказал, что в один из дней он вместе с Юрой повстречал в лифте некого черного мужчину. Когда тот завел разговор, то в кабинке повисла напряженная атмосфера, отметил Эдельштейн.

«И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, что они от нас хотят…», — заявил Марк.

Актеры не сразу поняли, кто был перед ними. Лишь после того, как незнакомец и сопровождавший его мужчина покинули лифт, Марк осознал, что повстречал самого Канье Уэста. Его внимание привлекла худи, в которой был Юра. Рэпер заявил, что русские украли у него ее дизайн, а после предложил купить «оригинальную продукцию».

Ранее Эйдельштейн признался в чувствах к Насте Ивлеевой. Блогерша старше Марка на 11 лет. Вместе они снимались в сериале «Монастырь».