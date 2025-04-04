«Быть мамой мальчика — особый вид боли»: сын Айзы получил сотрясение мозга

Блогерша Айза сообщила о сотрясении мозга сына Сэма после падения на катке. Звездная мама пожаловалась на травму наследника в соцсети.

В личном блоге Айзы появилось фото наследника с шишкой на лбу. Как выяснилось, Сэм получил травму, катаясь на коньках. В результате падения у него выявили сотрясение мозга.

«У Сэма сотрясение мозга. Покатался на катке. Давно у нас сотрясения мозга не было. Быть мамой мальчика — особый вид боли», — пожаловалась знаменитость.

Звездная мама тяжело переживает травму сына. По словам Айзы, у нее была паническая атака из-за стресса, а Сэм идет на поправку.

«Паническая ночью была, но Сэму сегодня лучше. Лежим, соблюдаем покой и восстанавливаем мозг моего умного мальчика. Я стала тяжело переносить болезни детей», — высказалась она.

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