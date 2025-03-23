Айза-Лилуна Ай назвала Алексея Чумакова нарциссом после его слов о супруге

Айза-Лилуна Ай назвала Алексея Чумакова нарциссом после его слов о жене.

Экс-жена рэпера Гуфа категорично высказалась по поводу Чумакова, намекнув на его нарциссическую сторону характера. По словам Айзы, Алексею проще обвинить своих хейтеров, нежели признать свои ошибки. Кроме того, Лилуна Ай заявила, что такие люди никогда не раскрывают своей сущности.

«У нарциссов есть одна черта — они никогда не признаются. Все будут виноваты, все заказали, все ненавидят такого великого человека, но признать свою сущность они просто не в состоянии в связи с психическим сложением мозга», — написала девушка в Telegram-канале AIZA-LILUNA.

Однако не все пользователи Сети согласились с мнением Айзы. Некоторые подчеркнули, что называть Алексея нарциссом уже чересчур, так как его можно лишь раскритиковать за грубое отношение, а не переходить на личности.

Недавно в Сети появилось видео, где артист дает интервью и неоднозначно высказывается в сторону жены Юлии Ковальчук: он вспомнил об их первой встречи, объяснил, по каким критериям выбирал жену и заявил, что супруги друг другу в браке ничем не обязаны. Такие заявления артисты разозлили его поклонников, из-за чего он столкнулся с хейтом.

Ранее мы писали о том, что оскандалившийся Алексей Чумаков призвал не обращать внимания на идиотов.

Также сообщалось, что Юлия Ковальчук прервала молчание и призналась в любви оскандалившемуся Алексею Чумакову.