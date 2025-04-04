Родившая в 46 лет Виталина Цымбалюк-Романовская впервые снялась с дочерью

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская перестала скрывать дочь после того, как объявила о ее рождении. Пианистка опубликовала в Сети снимок с малышкой.

Музыкант впервые стала мамой 25 марта. Новость шокировала не только ее поклонников, но и коллег, которые не знали о ее беременности. Виталина все 9 месяцев не выходила в свет, чтобы не демонстрировать изменения в фигуре, и о ее положении знали только самые близкие.

Дочь Цымбалюк-Романовская родила в 46 лет, но, несмотря на возраст, никаких проблем у нее не возникло. Девочка появилась на свет естественным путем. Рожала пианистка в Клинике акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. Виталина подтвердила это, показав фото оттуда с ребенком на руках.

«Искренне хочу поблагодарить доктора и весь персонал клиники, в которой мы провели 6 первых дней», - написала музыкант в блоге.

К слову, до сих пор неизвестно, кто является отцом дочери Виталины. Сама она скрывает эту информацию. В беседе с журналистами она лишь призналась, что не стала выходить за мужчину замуж. О тайном папе не знает даже хороший друг пианистки Прохор Шаляпин.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская продала квартиру, где жила с Арменом Джигарханяном.