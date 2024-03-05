«Было забавно»: актер Устюгов раскрыл неожиданную причину ссоры Горшенева и Кинчева

Актер Александр Устюгов рассказал о ссоре ныне покойного фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева и лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. Как оказалось, две рок-звезды поругались из-за плаката с усами. Об этом сообщает Пятый канал.

Звезда «Ментовский войн» Устюгов не только актер, но и музыкант. Он выступает со своим ансамблем «Экибастуз». Перед концертом звезда рассказал о знакомстве с Кинчевым, которое произошло при интересных обстоятельствах. Тогда Александр делал рок-оперу TODD с «Королем и Шутом».

«Их репточки были рядом, и Костя повесил плакат на стену, а Горшенев подрисовал маркером усы и бородку. И первая встреча была, когда они ругались из-за этого плаката», – поделился артист.

Устюгов отметил, что это «было забавно», так как два таких ярких человека выясняли отношения из-за плаката и усов. Он также добавил, что всегда мечтал спеть с Кинчевым, который является для него кумиром детства.