Дочь Михаила Горшенева из «Короля и Шута» нашла свое счастье и вышла замуж

Дочь певца Михаила Горшенева, солиста популярной группы «Король и Шут» нашла свое счастье и вышла замуж. 24-летняя Анастасия Шаботова поделилась радостью в соцсетях, о чем пишет StarHit.

Хотя Анастасия не является биологической дочерью Михаила Горшенева, он воспитывал ее с младенчества и считал своей дочерью. Трагический уход рок-звезды вызвал сильное волнение у Анастасии, которая разделяла свою боль с окружающими.

На свадьбе 24-летней молодожены, судя по фотографиям, выбрали роскошный отель в центре Петербурга. На церемонии девушка предстала в белом закрытом платье с фатой, держа в руках изящный букет.

«Женатики. Сюрприз-сюрприз», – написала девушка.

В настоящее время Анастасия активно ведет светскую жизнь и поддерживает интерес к творчеству отца, выпуская мерч группы «Король и Шут». Ее ассортимент включает футболки, худи и другие предметы одежды с изображением Михаила Горшенева или цитатами из песен группы.

Рассказывая о своих воспоминаниях, Анастасия отметила, что встретила певца, когда ей было всего шесть лет, и его появление в доме было для нее настоящим шоком. Рок-звезда приходил с поздравлениями и подарками к маленькой дочери.

Хотя Михаил Горшенев всегда подчеркивал, что он для нее больше друг, чем отец, Анастасия считает его своим папой.

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