Раскрыты гонорары музыканта Сергея Шнурова за стадионные концерты

В ходе разбирательства в Арбитражном суде Москвы выяснилось, что гонорар лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за сольный концерт на стадионе «Лужники» составляет миллион долларов.

Как пишет НСН, в сентябре 2023 года выступление артиста было внезапно отменено, однако полученную часть гонорара он возвращать организаторам отказался. После чего стороны подали встречные иски против друг друга. Отмечается, что в документах фигурируют суммы от 60 до 90 миллионов рублей.

Продюсер Александр Кушнир, комментируя размер гонораров Шнурова, отметил, что миллион долларов за концерт — это мечты любой российской группы.

«Глядя правде в глаза, красная цена рок-групп, которые ходят на церемониях по красным дорожкам, измеряется в миллионах рублей, а не долларов», —сказал продюсер.

Его коллега Табриз Шахиди также выразил уверенность, что суммы, превышающие 1 миллион долларов, заоблачные. По его словам, гонорар за стадионный концерт в «Лужниках» чаще всего составляет 50-60 миллионов рублей.

В свою очередь, продюсер Леонид Бурлаков заявил, что Шнуров действительно может получить за стадионный концерт миллион долларов, так как «умеет зарабатывать деньги».

«Шнуров умеет зарабатывать деньги. Он, наверное, и колбасу хорошо бы продавал, и пиво. У этого человека талант себя продавать», — высказался продюсер.

Ранее мы писали, что музыкант Сергей Шнуров будет учить участников новой «Фабрики звезд» на ТНТ продавать песни.