«Было страшно»: Глеб Матвейчук рассказал, что расстался с некоторыми друзьями из-за СВО

Актер, композитор, певец Глеб Матвейчук рассказал, как изменилась его жизнь после начала СВО. Об этом пишет aif.ru.

«Я был в составе первой бригады, которая отправилась в Донецк и Луганск в мае 2022-го — был и ведущим концертов, и артистом. Гулял по улицам, смотрел, общался с людьми. Да, было страшно. Мы выключали все телефоны. Не ходили, куда нам не разрешали», — высказался артист.

Исполнитель отметил, что долг каждого артиста сейчас — находиться в зоне СВО, вдохновлять российских военных и поддерживать гражданских.

Кроме того, Матвейчук признался, что в первые дни проведения СВО «огреб по полной программе».

«Все, кто рисовал черные рамки в соцсетях, переполошились и пытались меня… образумить. С некоторыми друзьями отношения прекратились», — добавил он.

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