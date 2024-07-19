Не скучает без мужа: невестка Кристины Орбакайте вернулась в Россию из США

Жена уехавшего два года назад в США Никиты Преснякова внезапно вернулась в Россию. Алену Краснову заметили на творческом вечере Эльдара Джарахова в Театре на Малой Бронной.

27-летняя жена внука Аллы Пугачевой выбрала для мероприятия платье в пол с леопардовым принтом. Образ она дополнила массивным колье.

Как позже рассказала Краснова, она собиралась продолжить веселье на ночной вечеринке в честь дня рождения Джарахова, однако застряла в лифте вместе с подругами.

«А после мы должны были поехать на афтерпати, но пришлось провести душную вечеринку в лифте»,— приводит «7Дней.ru» слова одной из приятельниц Красновой.

Неизвестно, вернулся ли с женой в родную страну и сам Никита Пресняков. Еще недавно у него был запланирован гастрольный тур по американским городам.

Старший сын Кристины Орбакайте живет в США с 2022 года. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, ему пришлось выставить на продажу дачу в Подмосковье, доставшуюся в подарок от знаменитой бабушки. По данным СМИ, Никита Пресняков вместе с женой живет в роскошных апартаментах небоскреба Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен.

Ранее певица Елена Преснякова заявила, что ее внук Никита Пресняков очень скучает по России, но в ближайшее время не вернется домой, так как «здесь на него набросятся». Он планирует работать и строить карьеру в США.