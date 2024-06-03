Спустя 8 лет после развода: Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук воссоединились на сцене

Накануне актриса Анастасия Макеева и певец Глеб Матвейчук, которые развелись восемь лет назад, появились вместе на публике. Экс-супруги, избегающие друг друга на светских мероприятиях, посетили закрытие XI Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Об этом пишет The Voice и публикует видео с артистами.

2 июня в Чите состоялась церемония закрытия XI Забайкальского международного кинофестиваля. В этом году ведущими мероприятия стали актеры Анастасия Макеева и Александр Яцко. На сцене также выступили гости фестиваля. Внимание публики привлекло появление Глеба Матвейчука, который столкнулся на сцене с бывшей женой спустя восемь лет после развода.

После разрыва Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук не поддерживают связь и стараются не пересекаться на светских мероприятиях. Однако в этот раз им не удалось избежать встречи. Александр Яцко пригласил певца на сцену, и бывшие супруги все же увиделись. Момент встречи бывших публикует The Voice. На кадрах видно, что сразу после выступления Глеб Матвейчук поспешил удалиться со сцены. В это же время на ней появилась Анастасия Макеева вместе с соведущим церемонии.

Напомним, Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты вступили в брак в 2010 году, но развелись через шесть лет. Одной из причин расставания знаменитостей стали непростые отношения актрисы с матерью мужа.

Однако не только встреча экс-супругов стало предметом обсуждений публики. На мероприятии Глеб Матвейчук появился в компании актрисы Натальи Куликовой, с которой он играет в спектакле «Признание». Артисты не отходили друг от друга ни на шаг, из-за чего стали говорить об их романе. Но вскоре знаменитости опровергли слухи.

Ранее сообщалось о том, что Глеб Матвейчук заговорил о новых отношениях.