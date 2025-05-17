«Было сложно смотреть»: Максим Матвеев высказался о любовных сценах Лизы Боярской

Максим Матвеев высказался о своем отношении к любовным сценам Елизаветы Боярской.

Актер признался в новом выпуске «5 книг», который будет опубликован 22 мая, что уже привык к участию супруги в подобных сценах. По словам Матвеева, ему не сразу удалось смириться с этим.

Максим подчеркнул в беседе с писателем Александром Цыпкиным, что актеры с трудом привыкают к тому, что их партнеры могут сниматься в таких сценах. Однако артист раскрыл, что со временем приходит осознание, ведь это часть любой работы актера, из-за чего нужно смириться.

Матвеев и Боярская относятся к ролям друг друга спокойно. Максим признался, что в их браке так же возникают бытовые проблемы, как и у любой незнаменитой семьи.

«Я бы не сказал, что сразу, потому что успокаиваешься постепенно, но сначала, конечно, было сложно смотреть. Сначала, когда ты находишься в самом раннем этапе взаимоотношений. Это — часть нашей работы. Такой же, как у всех, ты понимаешь, нет никакой исключительности»», — отметил артист.

Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке с 2010 года и всопитывают двоих сыновей — Андрея и Григория.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская откровенно рассказала о трудностях материнства.

Также сообщалось, что театр им. Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским из-за его здоровья.