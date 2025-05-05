Театр им. Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским из-за его здоровья

Спектакли с участием Михаила Боярского отменены в Северной столице из-за его самочувствия. Об этом стало известно от пресс-службы Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета.

Информация об изменениях афиши появилась в Telegram-канале Театр им. Ленсовета. В сообщении говорится, что показы спектакля «В этом милом старом доме» приостановлены до конца сезона. Все дело в том, что врачи не рекомендовали Боярскому выходить на сцену в ближайшее время из-за состояния здоровья.

«Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на "паузу"», — написали в сообществе.

В апреле актер упал на театральной репетиции. Он попал в больницу с переломом ребра и ушибом. Однако, несмотря на все этим трудности, в жизни Михаила Сергеевича происходят и радостные моменты. Так, Иван Краско рассказал, что Борский, с которым он давно дружит, построил дом.