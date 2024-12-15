«Было очень страшно»: почему дочь Анастасии Заворотнюк публично заявила о беременности

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своими ощущениями и рассказала о самочувствии во время беременности. Анна объяснила, почему решилась рассказать о пополнении в семье.

Накануне в личном блоге девушка сделала громкое заявление о том, что она ждет первенца. Однако позже Анна снова вышла на связь, признавшись, что ей было трудно объявлять о беременности публике, так как сомневалась в желании освещать это событие.

В момент, когда Анна делала публикацию с признанием, по ее словам, она испытала большую бурю эмоций, так как переживала перед желанием перестать скрывать беременность. Девушка также подчеркнула, что она не верит в суеверия и что из-за этого она не волнуется.

«Это был такой шаг. Потому что мне это было очень тяжело. Я, когда выложила, вы не представляете, как у меня сердце билось. Как будто я ракету в космос запустила. Может быть, это из-за того, что это моя первая в жизни беременность... Это гормоны, и в целом многое в жизни меняется. Ты становишься более чувствительной... И все воспринимаешь близко к сердцу. Мне было очень страшно», — пояснила Анна в социальных сетях.

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что просто почувствовала желание рассказать о ее новом положении: она почувствовала, что данное решение будет правильным. Блогерша не стала скрывать, что теперь будет рассказывать подписчикам о том, как протекает ее беременность и просить советы, если они будут необходимы.

Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк раскрыла, почему скрывает своего мужа.

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